Вирусное видео распространяется в соцсетях: подростки погибли в ДТП во время прямого эфира

0:56 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В социальных сетях "гуляют" страшные кадры ДТП, которое произошло вчера на трассе Черкесск — Домбай. Шесть человек, ехавших по заснеженной дороге в автомобиле, решили начать прямой эфир, однако водитель не справился с управлением и врезался в столб. Последние секунды жизни пассажиров были сняты на камеру телефона.

Трагедия произошла на шестом километре федеральной трассы А-155. Автомобиль Lada Granta сотрудники ГИБДД нашли в кювете. В результате ДТП погибли три девушки и 17-летний подросток. Двоих отвезли в больницу с тяжелыми травмами.

На видео, которое вирусно распространяется в соцсетях, видно, что девушки улыбаются в камеру, машут рукой и поют, За мгновение до рокового удара они закричали от ужаса, после чего трансляция была прервана.

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