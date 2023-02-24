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Вирусное видео распространяется в соцсетях: подростки погибли в ДТП во время прямого эфира

0:56
Происшествия

В социальных сетях "гуляют" страшные кадры ДТП, которое произошло вчера на трассе Черкесск — Домбай. Шесть человек, ехавших по заснеженной дороге в автомобиле, решили начать прямой эфир, однако водитель не справился с управлением и врезался в столб. Последние секунды жизни пассажиров были сняты на камеру телефона.

Вирусное видео распространяется в соцсетях: подростки погибли в ДТП во время прямого эфира

Трагедия произошла на шестом километре федеральной трассы А-155. Автомобиль Lada Granta сотрудники ГИБДД нашли в кювете. В результате ДТП погибли три девушки и 17-летний подросток. Двоих отвезли в больницу с тяжелыми травмами.

На видео, которое вирусно распространяется в соцсетях, видно, что девушки улыбаются в камеру, машут рукой и поют, За мгновение до рокового удара они закричали от ужаса, после чего трансляция была прервана.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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