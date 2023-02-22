В Забайкальском крае преступники похитили у инкассаторов 60 килограммов золота

0:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Забайкальском крае злоумышленники украли у инкассаторов два мешка золота на сумму около 120 миллионов рублей. По информации СМИ, вес похищенного составил 60 килограммов.

Как рассказали в newizv.ru, в автомобиле находился металл, который рабочие добыли на территории рудника "Таборный". Водители остановились возле почты в Новой Чаре. Инкассаторы на заметили внедорожник, который двигался за ними весь путь.

По информации правоохранителей, предполагаемых преступников обнаружили в Тынде. Золото до сих пор не нашли, отметили в издании.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.