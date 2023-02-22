В Белгородской области сообщили об обстреле торгового центра со стороны ВСУ

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке на город Шебекино. Как подчеркнул чиновник, украинские военные попали в торговый центр, из-за чего он загорелся.

"По предварительным данным, есть один пострадавший", — заявил губернатор в своём Telegram-канале.

По информации главы региона, мужчину госпитализировали в центральную районную больницу. Врачи зафиксировали осколочные ранения и сообщили о крайне тяжёлом состоянии пострадавшего, добавил Гладков. Вместе с этим он отметил, что спасатели тушат пожар.

Ранее политик рассказал об артиллерийском обстреле Новой Таволжанки со стороны ВСУ.

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