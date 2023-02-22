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В Волгограде госпитализировали поевшую спатифиллум двухлетнюю девочку

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Происшествия

В Волгограде двухлетняя девочка съела "женское счастье" и отравилась. Местные врачи пытаются спасти ей жизнь, заявили журналисты.

В Волгограде госпитализировали поевшую спатифиллум двухлетнюю девочку

По словам источника novostivolgograda.ru в экстренных службах, родители не заметили, как ребёнок употребил спатифиллум.

В СМИ напомнили, что в состав этого растения входит оксалат кальция. Из-за него возникает отравление и воспаление слизистых оболочек, предупредили в издании.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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