В Башкирии главврача больницы заподозрили во взяточничестве и злоупотреблении полномочиями

Представители прокуратуры Башкирии сообщили, что главного врача Кигинской центральной районной больницы обвинили в коррупции и злоупотреблении полномочиями. Ущерб от действий специалиста составил 1,9 миллиона рублей, отметили в СМИ.

По данным mkset.ru, впервые предполагаемый преступник нарушил закон в 2014 году. Как заявили следователи, пять лет злоумышленник распоряжался указывать в документах несуществующих людей, которых якобы лечили медики. Вместе с этим журналисты сказали, что часть премий для сотрудников главврач забирал себе.

При этом подозреваемый не признал вину, подчеркнули в издании. Правоохранители направили дело в суд.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.