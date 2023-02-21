Волгоградская пенсионерка обворовала школьницу прямо в подъезде

0:41 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На волгоградскую пенсионерку завели уголовное дело за ограбление школьницы.

Как пишет novostivolgograda.ru, в полицию пришла мать пострадавшей 12-летней девочки, которая стала жертвой 62-летней нетрезвой женщины, которая пришла в гости к подруге и ошиблась дверью в подъезде. Женщина позвонила в дверь, ей открыла школьница с телефоном в руках. Пенсионерка, не долго думая, схватила у неё смартфон и убежала.

Полиция установила, что нападавшая проживает по соседству. Свою вину пенсионерка признала, посетовав на то, что была нетрезва в момент ограбления.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.