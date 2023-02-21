На волгоградскую пенсионерку завели уголовное дело за ограбление школьницы.
Как пишет novostivolgograda.ru, в полицию пришла мать пострадавшей 12-летней девочки, которая стала жертвой 62-летней нетрезвой женщины, которая пришла в гости к подруге и ошиблась дверью в подъезде. Женщина позвонила в дверь, ей открыла школьница с телефоном в руках. Пенсионерка, не долго думая, схватила у неё смартфон и убежала.
Полиция установила, что нападавшая проживает по соседству. Свою вину пенсионерка признала, посетовав на то, что была нетрезва в момент ограбления.
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