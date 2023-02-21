Сотрудник Третьяковки собирал самодельное взрывное устройство на съёмной квартире в Калининграде

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сотрудник филиала Третьяковской галереи собирал самодельное взрывное устройство на съёмной квартире в Калининграде. Предварительно, он готовил теракт. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его информации, сегодня силовики задержали в Московском районе города 32-летнего арендатора одной из квартир, которую он снял пару недель назад.

Он, по данным издания, собрал взрывное устройство из миномётной мины и фаустпатрона времён Великой Отечественной войны.

Соседи заявили, что мужчина не скрывал своих проукраинских взглядов и часто критиковал специальную военную операцию.

Сообщается также, что задержанный работал с радиоаппаратурой в калининградском филиале Третьяковки. При этом он имеет пять судимостей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.