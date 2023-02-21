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Топ-менеджеров "Уралвагонзавода" суд приговорил к восьми годам колонии за взятки

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Происшествия

Бывшие управленцы корпорации "Уралвагонзавод", Дмитрий Богданов и Владимир Савин, приговорены судом к восьми годам колонии каждый за получение взяток.

Топ-менеджеров "Уралвагонзавода" суд приговорил к восьми годам колонии за взятки

Топ-менеджеров задержали в 2021 году, когда те занимали высокие посты в управлении капитального строительства УВЗ, с поличным при получении крупной денежной суммы. Преступников задерживали не только федеральные органы правопорядка, но и бойцы службы безопасности завода.

Пока шло разбирательство, СБ предприятия тесно сотрудничала со следствием, сообщает издание tagilcity.ru.

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила 20 февраля огласил приговор, согласно которому бывшие руководители должны отправиться в колонию, но он ещё не вступил в законную силу, а потому обвиняемые ещё могут обжаловать это решение.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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