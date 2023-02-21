В Красноярске один экс-полицейский, бывший сотрудник ГИБДД, организовал коррупционную схему и "подключил" к ней 14 инспекторов.
Согласно информации, группировка "крышевала" перевозчиков за деньги.
"Организатор договорился с тремя коммерческими организациями и четырьмя индивидуальными предпринимателями о том, что за взятки полицейские не будут помещать на штрафстоянку транспорт, замеченный в нарушении ПДД, а водителей не будут привлекать к ответственности", — передаёт prmira.ru.
"нужные" машины, за которые полицейским уплатили "дань" маркировали специальными знаками, чтобы их было проще распознать.
Так, полицейские проработали с 2019 по 2020 годы, оставаясь безнаказанными.
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