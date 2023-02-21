Подросток из Волгограда распылил перцовый газ в автобусе, чтобы не платить за проезд

1:04 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Волгограде 14-летний подросток отказался платить за проезд и вступил в конфликт с кондуктором, после чего распылил перцовый газ в автобусе №77.

По информации novostivolgograda.ru, ЧП зарегистрировали 17 февраля примерно в 13:50 в Кировском районе города. Школьник сразу заявил кондуктору, что намерен проехать всего пару остановок, поэтому не собирается покупать билет.

Когда водитель попытался вывести подростка из салона, тот брызнул в сторону мужчины из перцового баллончика, а затем решил убежать.

В МВД Волгоградской области уточнили, что мальчик выбросил баллончик и покинул место происшествия, однако вскоре силовики установили его личность. Как выяснилось, школьник никогда не состоял на учёте.

Сейчас полицейские выясняют дополнительную информацию о несовершеннолетнем и его семье. Матери подростка может грозить административное наказание.