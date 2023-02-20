В Турции вечером 20 февраля произошло новое землетрясение магнитудой 6,8

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На юго-востоке Турции вблизи границы с Сирией произошло новое землетрясение магнитудой 6,8. Больше всего пострадала провинция Хатай.

По данным турецкого издания "Хабертюрк", землетрясение зафиксировано вечером 20 февраля на территории турецкой Антакьи. Очаг залегал находится на глубине двух километров. Сообщается, что подземные толчки привели к разрушению зданий. Точное число пострадавших и жертв пока не приводится.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. В результате подземных толчков погибло более 41 тысячи человек.

В Турции вечером 20 февраля произошло новое землетрясение магнитудой 6,8

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