Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Продюсер Иосиф Пригожин призвал не заставлять молодых артистов петь патриотические песни
Серия ФАБ: после сброса фугасной бомбы на "Азовсталь" образовалась воронка радиусом 80 метров
Русофоб Валенса пожаловался на сокращение порций еды
Аналитик Ищенко: "Неотвратимым является только факт полёта ядерных ракет США к нам"
Фигурист Жулин поддержал Костомарова: "Держись, боец!"
В Омске водитель маршрутки высадил ребёнка и привлёк внимание прокуратуры
У Романа Костомарова развился вторичный гнойный менингит из-за сепсиса
Россия ждёт поставок китайских "Танков" с панорамной крышей и светодиодной подсветкой
Врач Магомаев рассказал о сезонных заболеваниях и способах их профилактики

Военный врач: пострадавшей от взрыва посылки девушке нужно было обратить внимание на маслянистые пятна

0:43
Происшествия

Утром 20 января жительница Троицка получила анонимную посылку, а после попытки открыть её, внутри сработало взрывное устройство и начался пожар. Что нужно делать в подобной ситуации, рассказал военный врач Юрий Фокин в беседе с интернет-изданием "Подмосковье Сегодня".

Военный врач: пострадавшей от взрыва посылки девушке нужно было обратить внимание на маслянистые пятна

Главное проверить отправителя, отметил специалист. Если нет уверенности, что посылка адресована вам, открывать её не стоит, добавил он.

Нужно обратить внимание на наличие маслянистых пятен и звуки часового механизма изнутри. Если предмет вызывает подозрение, следует обратиться в полицию, посоветовал Фокин.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Театр "Современник" вернул в труппу Лию Ахеджакову после громкого скандала с письмами

В "Современнике" заявили, что спектакли с участием Ахеджаковой числятся в репертуаре театра.

Театр "Современник" заявил о наличии в репертуаре спектактей с Лией Ахеджаковой
МК: Кнутов заявил о подготовке войсками ВС РФ к нанесению ударов по мостам ВСУ
Армия России начнёт наносить удары по мостам, тоннелям и транслогистическим узлам на границе с Польшей
Появились кадры, на которых русские бойцы противостоят БТР MRAP MaxxPro в окопах
Выступления президентов США и РФ будут жёсткими ультиматумами — эксперты
Модуль "Наука" — рискованное предприятие или прорыв? Анастасия Жукова Спонсоры Украины начали понимать, что их вложения не окупятся — всё заберут американцы Ольга Лебедева Лукашенко раскрыл планы Путина по Украине Любовь Степушова
Армия России уничтожила десант ВСУ, попытавшийся высадиться на левом берегу Днепра из Дудчан
Цискаридзе остался в немилости у российских зрителей
Бункер Зеленского поразил британского журналиста своим видом
Бункер Зеленского поразил британского журналиста своим видом
Последние материалы
Фигурист Жулин поддержал Костомарова: "Держись, боец!"
В Омске водитель маршрутки высадил ребёнка и привлёк внимание прокуратуры
Военный врач: пострадавшей от взрыва посылки девушке нужно было обратить внимание на маслянистые пятна
У Романа Костомарова развился вторичный гнойный менингит из-за сепсиса
Россия ждёт поставок китайских "Танков" с панорамной крышей и светодиодной подсветкой
Врач Магомаев рассказал о сезонных заболеваниях и способах их профилактики
Байкеры из Политбюро: как лидеры СССР на мотоциклах ездили
Французский политик Филиппо о поездке Байдена на Украину: хотят развязать мировую войну
Лекарства и игрушки: что взять с собой в путешествие с ребёнком
Лолита Милявская заявила, что у Кати Лель "галлюцинации" из-за общения с инопланетянами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников
X