Военный врач: пострадавшей от взрыва посылки девушке нужно было обратить внимание на маслянистые пятна

0:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Утром 20 января жительница Троицка получила анонимную посылку, а после попытки открыть её, внутри сработало взрывное устройство и начался пожар. Что нужно делать в подобной ситуации, рассказал военный врач Юрий Фокин в беседе с интернет-изданием "Подмосковье Сегодня".

Главное проверить отправителя, отметил специалист. Если нет уверенности, что посылка адресована вам, открывать её не стоит, добавил он.

Нужно обратить внимание на наличие маслянистых пятен и звуки часового механизма изнутри. Если предмет вызывает подозрение, следует обратиться в полицию, посоветовал Фокин.

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