На военном объекте в Курской области произошло возгорание легковоспламеняющейся жидкости, что привело к гибели шести солдат, сообщило Минобороны РФ.
Причиной возгорания стало нарушение требований безопасности.
"В результате грубого нарушения военнослужащими <…> требований безопасности при обращении с горючими материалами, произошло возгорание легковоспламеняющейся жидкости в блиндаже", — отметили в оборонном ведомстве.
Правоохранители и комиссия Западного военного округа выясняют все обстоятельства случившегося.
В понедельник, 20 февраля губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о том, что Вооружённые силы Украины обстреляли посёлок Краснооктябрьский Глушковского района.
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