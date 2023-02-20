Минобороны РФ сообщило о гибели шести военных при пожаре в блиндаже в Курской области

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На военном объекте в Курской области произошло возгорание легковоспламеняющейся жидкости, что привело к гибели шести солдат, сообщило Минобороны РФ.

Причиной возгорания стало нарушение требований безопасности.

"В результате грубого нарушения военнослужащими <…> требований безопасности при обращении с горючими материалами, произошло возгорание легковоспламеняющейся жидкости в блиндаже", — отметили в оборонном ведомстве.

Правоохранители и комиссия Западного военного округа выясняют все обстоятельства случившегося.

В понедельник, 20 февраля губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о том, что Вооружённые силы Украины обстреляли посёлок Краснооктябрьский Глушковского района.

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