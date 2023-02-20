ВСУ обстреляли посёлок Краснооктябрьский Курской области

1:09 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Посёлок Краснооктябрьский Глушковского района Курской области подвергся обстрелу со стороны украинский войск. Об этом проинформировал губернатор региона Роман Старовойт.

Старовойт рассказал, что всего было зафиксировано семь прилётов, однако никто не пострадал, а дома в посёлку не получили повреждений.

"Понедельник начался с очередного обстрела курского приграничья с территории Украины. 7 прилетов зафиксировано в посёлке Краснооктябрьский Глушковского района. Пострадавших и повреждений в жилом секторе нет", — написал Старовойт в своём Telegram-канале.

Единственное последствие обстрела — нарушение электроснабжения населённого пункта, добавил глава региона.

"Как только позволит ситуация, ремонтные бригады приступят к восстановлению подачи электроэнергии", — добавил Старовойт.

Ранее 20 февраля глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле населённого пункта Новая Таволжанка, в результате которого погибла женщина, ещё один человек был ранен.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.