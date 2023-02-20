При жёсткой посадке частного вертолёта Ми-8 в Кузбассе скончался один человек. Об этом журналистам сообщили в экстренных службах Кемеровской области.
Инцидент произошёл на территории Междуреченского городского округа неподалёку от горы Топхан.
"При полёте двух частных вертолётов Ми-8 зафиксирована жёсткая посадка одного из них", — прокомментировал представитель экстренных служб.
Он добавил, что в результате аварии один человек погиб, ещё один передан медикам. Оперативники запустили дополнительную проверку для выяснения всех обстоятельств ЧП.
В середине декабря в Бурятии при жёсткой посадке разбился вертолёт Ми-8, прибывший с Байкала в Улан-Удэ. Катастрофа унесла жизни трёх человек.
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