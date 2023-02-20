В Кузбассе при жёсткой посадке вертолёта Ми-8 погиб один человек

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

При жёсткой посадке частного вертолёта Ми-8 в Кузбассе скончался один человек. Об этом журналистам сообщили в экстренных службах Кемеровской области.

Инцидент произошёл на территории Междуреченского городского округа неподалёку от горы Топхан.

"При полёте двух частных вертолётов Ми-8 зафиксирована жёсткая посадка одного из них", — прокомментировал представитель экстренных служб.

Он добавил, что в результате аварии один человек погиб, ещё один передан медикам. Оперативники запустили дополнительную проверку для выяснения всех обстоятельств ЧП.

В середине декабря в Бурятии при жёсткой посадке разбился вертолёт Ми-8, прибывший с Байкала в Улан-Удэ. Катастрофа унесла жизни трёх человек.