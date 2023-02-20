Населённый пункт Новая Таволжанка Белгородской области вновь попал под артиллерийский обстрел со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Глава Белгородской области рассказал, что основная часть снарядов попала в стоянку и бытовой корпус птицефабрики, в котором работники готовились к предстоящей смене.
Гладков отметил, что в результате обстрела есть один погибший и один раненый.
"Один человек погиб — женщина с множественными осколочными ранениями в тяжелом состоянии скончалась в машине скорой помощи. Один человек ранен — мужчина с осколочными ранениями нижних конечностей доставлен в ЦРБ, вся необходимая медицинская помощь оказывается", — написал Гладков в своём Telegram-канале.
Губернатор добавил, что на месте происшествия работают все оперативные службы, а сотрудники птицефабрики эвакуированы.
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