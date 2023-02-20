Гладков: ВСУ обстреляли Новую Таволжанку в Белгородской области

1:00 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Населённый пункт Новая Таволжанка Белгородской области вновь попал под артиллерийский обстрел со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Глава Белгородской области рассказал, что основная часть снарядов попала в стоянку и бытовой корпус птицефабрики, в котором работники готовились к предстоящей смене.

Гладков отметил, что в результате обстрела есть один погибший и один раненый.

"Один человек погиб — женщина с множественными осколочными ранениями в тяжелом состоянии скончалась в машине скорой помощи. Один человек ранен — мужчина с осколочными ранениями нижних конечностей доставлен в ЦРБ, вся необходимая медицинская помощь оказывается", — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Губернатор добавил, что на месте происшествия работают все оперативные службы, а сотрудники птицефабрики эвакуированы.

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