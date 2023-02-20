На Крымском мосту восстановили движение после аварии с тремя погибшими

0:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На Крымском мосту произошло смертельное ДТП, из-за которого сотрудникам экстренных служб пришлось оперативно перекрывать движение.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу администрации Темрюкского района, к этому часу движение уже удалось восстановить.

Отмечается, что утром 20 февраля в результате лобового столкновения автомобилей скончались три человека. Ещё один гражданин пострадал, с ним работают медики.

"Движение на Крымском мосту, по данным Единой дежурно-диспетчерской службы, восстановлено", — заявили в администрации.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин подтвердил причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту в октябре 2022 года.