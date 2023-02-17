Представители прокуратуры по Челябинской области заявили, что суд приговорил местного депутата Армана Аракеляна к девяти годам тюрьмы.
Как отметили в СМИ, обвиняемый обязан выплатить штраф на сумму 6,5 миллиона рублей. Причиной для наказания послужила коррупционная деятельность, подчеркнули правоохранители.
При этом соучастники преступления, экс-работники Росавтодора получили по семь и по восемь лет лишения свободы условно, сообщили в kursdela.biz.
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