Следователи устанавливают личности замёрзшей пары под Новосибирском

0:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Тела мужчины и женщины, которые были обнаружены 16 февраля на берегу реки в Здвинске Новосибирской области, передали следователям.

На данный момент устанавливается причина смерти замёрзшей пары без внешних признаков насилия. Уже назначена судебно-медицинская экспертиза. Об этом сообщает Сиб.фм.

Личности погибших не установлены официально. Однако местные жители утверждают, что мужчину часто видели в состоянии алкогольного опьянения. После того как женщина начала с ним встречаться, она также стала появляться в общественных местах в нетрезвом виде. По словам односельчан, влюблённые жили вместе, но детей у них не было.

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