В МЧС заявили о гибели двух человек при крушении вертолёта Robinson в горах Сахалина

0:38 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Представители МЧС России сообщили, что в пятницу, 17 февраля, в результате жёсткой посадки вертолёта Robinson на территории Сахалинской области погибли два человека.

Вместе с этим в министерстве рассказали об одном пострадавшем.

"Человек эвакуирован и доставлен в областную больницу Южно-Сахалинска вертолётом", — отметили в МЧС.

Ранее представители министерства сообщали, что воздушное судно найдено северо-восточнее горы Красная. По данным МЧС, вертолёт Robinson обнаружила наземная группа спасателей.

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