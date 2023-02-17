Представители МЧС России сообщили, что в пятницу, 17 февраля, в результате жёсткой посадки вертолёта Robinson на территории Сахалинской области погибли два человека.
Вместе с этим в министерстве рассказали об одном пострадавшем.
"Человек эвакуирован и доставлен в областную больницу Южно-Сахалинска вертолётом", — отметили в МЧС.
Ранее представители министерства сообщали, что воздушное судно найдено северо-восточнее горы Красная. По данным МЧС, вертолёт Robinson обнаружила наземная группа спасателей.
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