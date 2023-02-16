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Учёный об угрозе землетрясения в России: Крым и Кавказ находятся в очень сейсмоопасном районе

1:07
Происшествия

Заведующий лабораторией сильных землетрясений и сейсмометрии Института физики Земли РАН Рубен Татевосян в разговоре с Pravda.Ru оценил прогноз специалистов, согласно которому на территории Крыма и Кавказа может произойти стихийное бедствие.

"Если открыть карту общесейсмического районирования России, можно заметить, что эти регионы находятся на очень опасном участке. Территории подвержены достаточно сильным воздействиям. Для этого не нужно, чтобы землетрясение произошло в Турции", — отметил эксперт.

По его словам, стихийное бедствие в Турции и Сирии вряд ли способно стать триггером и причиной происшествия в России.

"Исключать такое нельзя. Крым и Кавказ расположены рядом с Турцией. Однако речь идёт о других сейсмоактивных регионах", — заключил специалист.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Камчатскому краю заявили, что возле берегов региона зафиксировано землетрясение. Его магнитуда составила 5,3.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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