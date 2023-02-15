Домодедовские таможенники пресекли вывоз партии янтаря на сумму четыре миллиона рублей

Представители домодедовской таможни сообщили, что обнаружили у россиянки, которая направлялась в ОАЭ, шесть пакетов с обработанным янтарём.

По информации "Вести Подмосковья", женщина пыталась покинуть Россию с 381 незавершённым изделием. Речь идёт о нитях с янтарными бусинами, отметили журналисты. Изъятые украшения оценены на сумму четыре миллиона рублей. Правоохранители завели уголовное дело.

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