Умер отец хоккеиста Овечкина

Российский хоккеист Александр Овечкин сообщил о смерти своего отца Михаила Овечкина, который умер в возрасте 71 года.

"Сегодня не стало моего отца… Я благодарю всех за поддержку, но прошу отнестись с пониманием и не беспокоить мою семью в столь тяжёлое для нас время! Спасибо", — написал в соцсетях капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз".

Ранее Овечкин вернулся из США в Россию из-за госпитализации отца.

