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В Камчатском крае произошло землетрясение магнитудой 5,3

Происшествия

Представители ГУ МЧС по Камчатскому краю сообщили, что возле берегов региона зафиксировано землетрясение. Его магнитуда, по данным министерства, составила 5,3.

В Камчатском крае произошло землетрясение магнитудой 5,3

Как подчеркнули в МЧС в беседе с РИА Новости, местные жители заметили землетрясение, ощутили его на три балла. Подземный толчок произошёл в 6:09 по московскому времени. Специалисты обнаружили очаг в 42 километрах от Усть-Камчатска.

Ранее в пресс-службе министерства рассказали, что в среду, 15 февраля, рядом с полуостровом произошло ещё одно землетрясение магнитудой 5,8.

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Самые разрушительные землетрясения
Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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