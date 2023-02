В Камчатском крае произошло землетрясение магнитудой 5,3

Представители ГУ МЧС по Камчатскому краю сообщили, что возле берегов региона зафиксировано землетрясение. Его магнитуда, по данным министерства, составила 5,3.

Как подчеркнули в МЧС в беседе с РИА Новости, местные жители заметили землетрясение, ощутили его на три балла. Подземный толчок произошёл в 6:09 по московскому времени. Специалисты обнаружили очаг в 42 километрах от Усть-Камчатска.

Ранее в пресс-службе министерства рассказали, что в среду, 15 февраля, рядом с полуостровом произошло ещё одно землетрясение магнитудой 5,8.

