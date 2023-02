В Новосибирске мигрант поджёг гараж с дорогими машинами и оказался в СИЗО

Your browser does not support the audio element.

В Новосибирске арестовали мигранта, устроившего пожар в гараже с машинами, которые стояли 200 миллионов рублей. Известно, что обвиняемый проживёт в следственном изоляторе минимум два месяца.

Как написали в mkset.ru, предполагаемый преступник уничтожил коллекцию автогонщика Дмитрия Матвеева. Товары компаний Mercedes, Bentley, Lexus и Porsche сгорели, отметили журналисты.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Москвич поджёг машину за 600 рублей долга