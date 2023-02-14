В Тюмени местная жительница получила три года лишения свободы условно, поскольку приобрела препараты для уменьшения веса.
По информации nashgorod.ru, девушка заказала таблетки в Казахстане и потратила восемь тысяч рублей. Посылку обнаружили работники таможни.
В препаратах специалисты нашли сибутрамин, который запрещён в РФ. Правоохранители завели уголовное дело.
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Противнику так и не удалось парализовать оборону, подчеркнул комбат.