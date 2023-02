Суд приговорил жительницу Тюмени к трём годам лишения свободы условно за покупку таблеток для похудения

В Тюмени местная жительница получила три года лишения свободы условно, поскольку приобрела препараты для уменьшения веса.

По информации nashgorod.ru, девушка заказала таблетки в Казахстане и потратила восемь тысяч рублей. Посылку обнаружили работники таможни.

В препаратах специалисты нашли сибутрамин, который запрещён в РФ. Правоохранители завели уголовное дело.

