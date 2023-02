Костюк озвучил свою версию драки футболистов в Турции: были только провокации россиян

Your browser does not support the audio element.

Руководитель пресс-службы украинского футбольного клуба "Минай" Александр Костюк подтвердил, что драка с россиянами в отеле Royal Seginus в Турции действительно была. Однако его версия причины конфликта оказалась противоположна той, что озвучили ранее футболисты ярославского "Шинника".

По словам пресс-секретаря "Миная", началось всё якобы из-за поведения российского футболиста, который, возможно, был пьян.

Он приставал в туалете к сотруднице отеля, за которую заступился украинский футболист, заявил Костюк в комментарии "Стране".

После этого российский игрок позвал на помощь своих, и они начали кричать в лифте "Слава России" и предлагали "разобраться", что и произошло, добавил собеседник издания.

Он также заявил, что гимн никто никого петь не заставлял, избиения одного человека в лифте не было, как и вообще драки в лифте, а были только провокации российских футболистов.

Ранее футболисты "Шинника" заявили, что украинцы знали о прибытии русской команды в отель и специально готовились к драке, провоцируя их проукраинскими лозунгами.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Украины скоро не станет. Политолог озвучил план раздела