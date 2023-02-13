Школьнику, который напал на одноклассников в казахстанском Петропавловске с топором и ножом, может грозить принудительное лечение. Об этом рассказал юрист Юрий Капштык в беседе с корреспондентом интернет-издания "Подмосковье сегодня".
Эксперт отметил, что в инциденте, безусловно, будут разбираться и выяснять, с каким заболеванием парень стоит на учёте, насколько он представляет опасность для других сверстников, и почему учится в обычной школе.
"Скорее всего будет рассмотрен вопрос о принудительном лечении мальчика в специализированном заведении", — заключил юрист.
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Противнику так и не удалось парализовать оборону, подчеркнул комбат.