Банде Амазонок огласили приговор в Ростове-на-Дону за убийства людей

Суд в Ростове-на-Дону огласил приговор членам банды Амазонок, убивавшим полицейских. Об этом пишет издание rostovgazeta.ru.

Инесса и Виктория Тарвердиевы, а также супруги Сергей и Анастасия Синельник убили с 2007 по 2013 годы семь человек и пытались убить ещё троих, в том числе ребёнка.

Суд приговорил Инессу и Викторию к 25 годам заключения каждую, а супругов Синельник к 24 и 25 годам колонии строгого режима.

Приговор в законную силу ещё не вступил.

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