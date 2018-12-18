Мамаев заплатил полмиллиона избитому им водителю и попросился домой

Полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Павел Мамаев, обвиняемый в хулиганстве и находящийся на данный момент в СИЗО, попросился домой на Новый год.

Павел Мамаев сообщил, что выплатил 500 тысяч рублей компенсации избитому им водителю Виталию Соловчуку. Прославившийся не так давно на всю страну спортсмен заявил, что, по его мнению, это достойные деньги и солидная компенсация. Обычно, отметил Павел Мамаев, в таком случае платят по 30-50 тысяч рублей, а он же заплатил пострадавшему гораздо больше.

Также Павел Мамаев считает, что его можно отпустить домой. Он отметил, что хотел бы отметить Новый год дома, в кругу семьи. Мамаев попросил изменить ему меру наказания на домашний арест или же залог.

Но суд, однако, отказал Мамаеву в прошении. Представители российской Фемиды подтвердили законность недавнего продления ареста футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину до февраля следующего года.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, из-за чего Павел Мамаев и его товарищ Александр Кокорин попали за решетку. Так, горе-футболисты напились и устроили массовую драку в самом центре Москвы. Спортсмены продемонстрировали отменную физическую подготовку и одержали верх в инициированном ими побоище, нанеся травмы своим визави.

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