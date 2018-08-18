Неизвестные подчистую стерли YouTube-канал радиостанции "Эхо Москвы"

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов рассказал общественности, что неизвестные взломали и удалили YouTube-канал радиостанции.
По словам журналиста, инцидент произошел сегодня, в дневное время. Хакерам удалось каким-то способом подобрать пароль от канала. После этого они подчистую стерли его. Но Алексей Венедиктов утверждает, что ситуация поправимая и в скором времени все наладится.
По словам Венедиктова, это самое настоящее хулиганство. Но руководство радиостанции уже обратилось в Google за тем, чтобы восстановить удаленный канал. Главный редактор радиостанции заявляет, что это вполне возможно и не займет много времени.
На данный момент абсолютно все трансляции радиостанции "Эхо Москвы" перенесены на канал "Эхо Общество".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Алексей Венедиктов покинул совет директоров радиостанции. По словам самого журналиста, причиной тому стал конфликт интересов. Дело в том, отмечает Венедиктов, что директор радиостанции предложила новый бюджет, с которым Венедиктов был не согласен. Большинство же его коллег одобрили новый бюджет.
Отметим, что радиостанции Венедиктов посвятил целых тридцать лет своей жизни. Начинал с должности газетного обозревателя и корреспондента, а позже стал главным редактором.
Фото: REX/Shutterstock
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