Скорая помощь отказала больному в госпитализации. Мужчина скончался

Инцидент произошел в Барнауле. Скорая помощь отказалась ехать к мужчине на повторный вызов. В последствии тот скончался.

Барнаулец отдыхал со своей семьей на местной туристической базе. Внезапно мужчине стало плохо из-за острой боли в желудке. Ему вызвали медиков, но врачи лишь поставили больному укол обезболивающего, отказав в госпитализации. Известно, что через некоторое время мужчине стало гораздо хуже, но "скорая" отказалась приезжать во второй раз. Барнаулец скончался от перитонита.

Перитонит представляет собой сильное воспаление париетального и висцерального листков брюшины, что сопровождается общим ухудшением состояния организма.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

Ранее "Правда.Ру" писала о другом похожем случае халатности медиков. Инцидент имел место в республике Мордовия. В местной поликлинике отчего-то было принято решение оборудовать кабинет травматолога на третьем этаже. В итоге пожилой женщине с переломом пришлось буквально ползком преодолевать несколько лестничных пролетов. Врачи поликлиники уверяют местные средства массовой информации, что лифт сломался лишь за несколько дней до инцидента. Правда ли это — неизвестно.

Фото: Fotodom. ru

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