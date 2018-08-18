Подросток из Хабаровска жестоко убил маленькую девочку

Шокирующий случай произошел в селе Князе-Волконское Хабаровского края. Там 15-летний подросток жестоко расправился с 10-летней девочкой.

Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета Российской Федерации. В ведомстве рассказали, что тело несчастной со следами насильственной смерти нашли в канаве неподалеку от местного спортивного стадиона. Известно, что накануне девочка ушла из дома на прогулку, но так и не вернулась. Сотрудники правоохранительных органов задержали по подозрению в убийстве подростка.

В ходе допроса малолетний убийца не стал ничего отрицать и признался в содеянном преступлении. Парень рассказал, что был знаком с жертвой. Они что-то не поделили, между ними произошел конфликт, и, недолго думая, юный хабаровчанин решил убить ребенка.

В полиции также сообщили, что подросток стоял у них на учете, но недавно был реабилитирован в связи с тем, что исправился.

Ранее "Правда.Ру" писала о другом пугающем случае убийства ребенка. Инцидент произошел в Иркутске. Выходец из Таджикистана убил свою жену и полуторагодовалого младенца. Он нанес своим жертвам десятки ножевых ранений. Причина такой зверской жестокости кроется в ревности — мигрант заподозрил, что ребенок не от него, потому что у того были голубые глаза.

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