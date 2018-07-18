Врач "скорой" поверил в высшие силы и бросил пациентку умирать

В Великом Новгороде фельдшер "скорой помощи" отказался госпитализировать пациентку со словами "на все воля божья". Об этом сообщают "Аргументы недели".

41-летней жительнице Великого Новгорода стало плохо. Она страдала рассеянным склерозом, на фоне этого у женщины поднялась высокая температура и начались судороги. Родные больной вызвали "скорую помощь".

Бригада прибыла вовремя, однако фельдшер, только сделав укол, тут же засобирался обратно в медучреждение. Родственники больной попросили врача госпитализировать женщину, ссылаясь на ее критическое состояние. Ответ они получили следующий: "На все воля божья". После этих слов фельдшер уехал.

В итоге женщину все же доставили в больницу. Этим занялась другая бригада "скорой". К сожалению, спасти пациентку не удалось. Врачи отметили, что если бы ее привезли в медучреждение раньше, то тогда был бы шанс сохранить жизнь. Огромную роль сыграли та самая пара часов.

Теперь фельдшеру "скорой", который "доверился" высшим силам, грозит уголовное дело.