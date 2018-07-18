Коллекторы наоборот: жестокие бандиты напали на офис микрозаймов

Дерзкое ограбление произошло в Москве. Злоумышленники избили сотрудников кредитной организации и похитили порядка десяти миллионов рублей.

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Ряд средств массовой информации отмечает, что преступников было пятеро. Все они были одеты в темную одежду, а их лица скрывали бейсболки. Сотрудники правоохранительных органов ввели в столице план "Перехват" для задержания неизвестных, совершивших разбойное нападение на организацию микрозаймов. По словам очевидцев, злоумышленники скрылись на черном BMW.

Подобного рода организации по предоставлению населению микрозаймов есть практически в каждом крупном городе Российской Федерации. Фирмы предоставляет гражданам относительно небольшую сумму денежных средств на непродолжительный срок, по окончании которого заемщик обязан вернуть деньги. Организации, предоставляющие подобного рода услуги, отличаются от крупных банков тем, что устанавливают низкие требования к документам и чрезвычайно высокие ставки. Также подобного рода фирмы не интересует платежная история заемщика.

С 2011 года в Российской федерации деятельность организаций выдающих микрозаймы регламентируется ФЗ № 151 от 2 июля 2010 года "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".

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