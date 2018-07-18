"Это смерть! Все плохо!": пассажир снял катастрофу авиалайнера изнутри

Пассажиры из иллюминатора сняли на видео, как падает авиалайнер. Такую новость распространяет News. com.au.
Крушение произошло в Южно-Африканской республике, из кадров ясно, что человек, седлавший их, сидел напротив левого крыла. Голос за кадром говорит: "Становится все хуже. Все очень плохо".
Спустя несколько минут экран чернеет, со временем вновь становится возможно разглядеть салон. Он задымлен, лайнер в этот момент уже лежит на земле.
Напомним, о катастрофе говорили 10 июля: вблизи города Претории потерпел крушение пассажирский самолет. Полиция выдвинула предположение, что он двигался в сторону аэропорта Уондербум. Катастрофа унесла жизни двоих, пострадали 20.
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