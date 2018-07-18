Провинциальные гопники забили мужчину за просьбу не мусорить семечками

Просьба не мусорить стоила жителю Набережных Челнов жизни. Мужчина сделал замечание компании молодых людей, которые вели себя неаккуратно.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Ребята отреагировали резко: они напали на прохожего. Избитый не смог подняться, после чего специалисты скорой помощи доставили пострадавшего в реанимацию БСМП. Старания врачей не помогли, мужчина скончался. Однако на вопрос, что стало причиной смерти, ответят судмедэксперты.

По информации местных СМИ, потерпевший мог умереть от инфаркта.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что в турецкой гостинице после драки с россиянином скончался гость из Украины. Мужчины повздорили из-за ЧМ-2018, словесная перепалка перешла в рукоприкладство, россиянин толкнул украинца. Он не устоял на ногах и упал, ударившись головой об пол. В больнице потерпевший скончался. Сейчас гражданина РФ ждет суд и до 12 лет тюрьмы.

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