Погибшая от "Новичка" женщина приняла его за духи

Погибшая от нервно-паралитического вещества женщина в Эймсбери сама нанесла яд на тело. Сообщается, что она приняла сосуд за флакон с духами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

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О случившемся рассказал Мэттью Роули, брат отравившегося в Эймсбери Чарли Роули.

"Он помнит, что Дон побрызгала парфюмом оба запястья... Мы еще не знаем, был ли у него прямой контакт с нервно-паралитическим веществом, который, видимо, был у Дон, или это случилось после того, как он дотронулся до нее", - рассказал Мэттью.

По словам брата пострадавшего, Чарли заметил, что от флакона странно пахло аммиаком. Не совсем понятно, как флакон с веществом оказался у пары. Сначала Мэттью рассказал, что якобы пара нашла сосуд в парке за день до отравления. Сейчас он сообщает, что Чарли потерял память и не может назвать конкретное место.

Ранее "Правда.Ру" писала, в Скотланд-Ярде заявили, что пострадавшие в Эймсбери британцы, госпитализированные в больницу Солсбери, были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Напомним, полиция начала расследование и оцепила ряд мест в Эймсбери и Солсбери, которые в последнее время могли посещать пострадавшие. В рамках первоначальной версии полиция придерживалась мнения, что пострадавшим стало плохо после приема героина или крэк-кокаина, сообщает Daily Express. Но сейчас в правоохранительных органах отмечают, что найденные 30 июня люди подверглись воздействию химического вещества.

Британские правоохранители сразу заявили об отсутствии связи между этим происшествием и "делом Скрипалей", однако в России полагают, что по британской версии нанесен мощный удар.