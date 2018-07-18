Башкирка засудит врачей за забытую в ее теле иглу

Полмиллиона рублей — в такую сумму жительница Башкирии оценила ущерб, нанесенный ей врачами. Они не вынули из ее тела иглу во время операции, отмечает Верховный суд республики.

Фото: Fotodom.ru

Лечение женщина проходила в 2016 году, после перенесенной процедуры у нее возникли боли в районе поясницы и живота, ощущение дискомфорта усиливалось, когда она наклонялась или поворачивала корпус. Чтобы понять причину, больная обратилась к специалистам, однако те не помогли ей. Весной текущего года женщине решили поставить диагноз остеохондроз. Для его подтверждения следует пройти МРТ, что сделать не удалось, так как аппарат "отреагировал" на металл в теле.

Уже на рентгене врачи увидели, что в брюшной полости оставлена игла. После чего женщину повторно прооперировали. В суде Башкирии отметили, истица считает оставленную иглу дефектом оказания медпомощи, которое привело к ухудшению здоровья, физическим и нравственным страданиям.

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