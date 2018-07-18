Россиянина посадят за убийство украинца из-за ЧМ-2018

Россиянин Андрей Похвальный задержан властями Турции, его обвиняют в непредумышленном убийстве украинца Андрея Совы. Гражданину РФ грозит до 12 лет тюрьмы.
Инцидент произошел во время просмотра матча ЧМ-2018 в гостинице Аланьи. Как рассказал совладелец отеля, в котором произошел конфликт, Атилла Донер, россиянин не был постояльцем, он присоединился к просмотру трансляции. В определенный момент меж мужчинами возникла ссора, сначала она носила вербальный характер, позже переросла в рукоприкладство.
По сообщениям СМИ, Похвальный толкнул оппонента, отчего тот не устоял на ногах и упал, ударившись головой. Потерпевшего отправили в больницу, где он скончался. Россиянин сначала был отпущен под залог, однако после кончины Совы его арестовали.
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Конфликт вспыхнул в одном из турецких отелей во время просмотра футбольного матча между Россией и Хорватией.
Конфликт вспыхнул в одном из турецких отелей во время просмотра футбольного матча между Россией и Хорватией.
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