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Стрельба в Мальме: ранены четыре человека

Происшествия

18 июня в результате стрельбы в Мальме четыре человека получили ранения. Нападавший скрылся.

Стрельба в Мальме: ранены четыре человека. 388292.jpeg

По данным правоохранительных органов третьего по величине городе Швеции Мальмё в понедельник вечером поступило сообщение о стрельбе на улице Дротнингаттан.

Как сообщает Евроньюс, данных о состоянии пострадавших нет. В настоящее время на месте происшествия ведутся следственные действия. О возможном подозреваемом также не сообщается.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что весной 2017 года в районе Елисейских полей в Париже произошла перестрелка. Один полицейский погиб, еще один был ранен. В соцсетях сообщается, что стрелок кричал "Аллах акбар", но полиция просила сразу не делать скоропалительных выводов и не подтверждала, но и не опровергала версию о теракте.

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