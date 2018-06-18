Москвич подрался с таксистом из-за завышения цены на поездку мексиканцам

Москвич Дмитрий Лавриков рассказал о том, что повздорил с таксистом, который хотел обмануть болельщиков из Мексики.

Как пишет издание "Говорит Москва", Лавриков пояснил, что вместе с супругой на "пересечении Большой Серпуховской и улицы Павла Андреева увидели, что иностранцы вышли из машины, а часть из них осталась в салоне, и они там шумят и ругаются".

Семья поинтересовалась, что произошло. Мексиканцы рассказали ему, что таксист потребовал заплатить за поездку от "Лужников" до Большой Серпуховской около 6,5 тысячи рублей.

Лавриков поинтересовался у водителя, есть ли у него лицензия, и какую компанию он представляет. Таксист ответил, что он "индивидуальный предприниматель и не обязан ничего предъявлять".

"Мы потолкались. Я предложил вызвать полицию. Он сел в машину и уехал", - пояснил Лавриков. После этого он позвонил в полицию. У москвича взяли заявление, но пояснили, что оперативно задержать таксиста не могут. Но заявление приняли в устной форме.

Напомним, ранее в столице начали искать таксистов, которые намеренно завышают цены при обслуживании иностранных туристов, напоминает Мослента.

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