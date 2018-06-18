Приморская студентка получила наслаждение от чужого мопеда

Жительница Уссурийска развлеклась с чужим мопедом, прославившись на всю сеть.
Девушка из Приморского края в самых разных позах полежала и попрыгала, как выяснилось, на чужом мопеде. В результате произошедшее попало на видео, пишет mark2_che.
Конец ролика развеселил весь город.
"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что d екатеринбургском Театре юного зрителя произошел настоящий триллер с каскадерскими трюками. В главных ролях - "женщина-кошка" и спасатели МЧС. Место действия - вентиляция.
Нетрезвой девушке понравился мопед, припаркованный у местного театра. Сторож парковки заметил даму, поэтому "угнать за 60 секунд" у неё не получилось. Зато женщине удалось взять пятиметровую высоту.
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