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Землетрясение в Японии: в стране коллапс, жертвы и паника

Происшествия

 

Землетрясение в Японии: в стране коллапс, жертвы и паника. 388245.jpeg
Фото: REX/Shutterstock

Сильнейшие подземные толчки в Стране восходящего солнца привели к жертвам и остановке работы транспортной сети. По последним данным, среди погибших числятся 3 человека, еще около трех сотен получили ранения.

Землетрясение магнитудой в 6,1 баллов по шкале Рихтера произошло в японской префектуре Осака. На данный момент остановили свое движение в стране не только поезда, но и автомобили.

Сейсмологи сообщили, что эпицентр природного катаклизма находился на севере префектуры Осака, на глубине 13 километров. Как таковых сильных разрушений в стране не наблюдается, но подземные толчки также дали о себе знать в префектурах Киото, Хиого, Миэ и Нара.

В городе Осака почти 200 тысяч домов лишились электроэнергии, а также полностью парализована работа метро. Исследователи уже отмечают, что землетрясение было одним из крупнейших за последнее десятилетие.

Напомним, что землетрясения — одна из главных бед Японии на протяжении всего существования страны. Так, в 2011 году Японию потрясло сильнейшее землетрясения магнитудой в 9 баллов. Землетрясение также вызвало мощнейшее цунами. Погибли несколько сотен человек. Под удар волн попала АЭС Фукусима-1, в результате чего на ней произошла авария, ставшая самой серьёзной радиационной аварией после аварии на Чернобыльской АЭС.

В начале 20 века, в 1923 году произошло великое землетрясение Канто амплитудой в 8,2 балла. Больше всего тогда пострадали мегаполисы Токио и Йокогама. Погибли сотни тысяч японцев, еще около полумиллиона числятся пропавшими без вести.

Отметим, что ежегодные относительно небольшие землетрясения магнитудой от 4 до 6 баллов по шкале Рихтера не являются для японцев чем-то удивительным. Совсем мелкие землетрясения происходят в разных частях страны чуть ли не каждый день.

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Темы Япония природа землетрясение природный катаклизм
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