Катастрофа "Боинга" на Кубе: что известно на данный момент. Видео

Самолет кубинской авиакомпании Cubana de Aviación со 104 пассажирами на борту разбился в пятницу вскоре после взлета из главного кубинского аэропорта имени Хосе Марти в Гаване.
"Боинг-737" направлялся в город Ольгин (на востоке Кубы) и разбился вскоре после взлета, когда еще только набирал высоту.
Самолет врезался в поле возле аэропорта. Очевидцы рассказали об огромном столбе дыма.
Посольство РФ выясняет, находились ли на борту лайнера российские граждане.
Председатель госсовета и совета министров Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что крушение самолета в аэропорту Гаваны, вероятно, привело к "большому числу" жертв.
Он лично прибыл на место падения "Боинга".
Лайнер направлялся в город Ольгин на востоке Кубы. По предварительным данным, на борту воздушного судна находилось не менее 104 человек. На момент подготовки материала было известно о трех выживших.
При ударе самолет загорелся. ЧП случилось недалеко от средней школы в районе Бойерос. Спасательные службы работают на месте происшествия.
Пассажирский самолет Boeing 737 был взят в аренду кубинским авиаперевозчиком Cubana de Aviacion у мексиканской авиакомпании Damojh.
Причиной произошедшего предварительно называют техническую неисправность.
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