Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Катастрофа "Боинга" на Кубе: что известно на данный момент. Видео

Происшествия

Самолет кубинской авиакомпании Cubana de Aviación со 104 пассажирами на борту разбился в пятницу вскоре после взлета из главного кубинского аэропорта имени Хосе Марти в Гаване.

Катастрофа
Скриншот видео с Youtube

"Боинг-737" направлялся в город Ольгин (на востоке Кубы) и разбился вскоре после взлета, когда еще только набирал высоту.

Самолет врезался в поле возле аэропорта. Очевидцы рассказали об огромном столбе дыма.

Посольство РФ выясняет, находились ли на борту лайнера российские граждане.

Председатель госсовета и совета министров Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что крушение самолета в аэропорту Гаваны, вероятно, привело к "большому числу" жертв.

Он лично прибыл на место падения "Боинга".

Лайнер направлялся в город Ольгин на востоке Кубы. По предварительным данным, на борту воздушного судна находилось не менее 104 человек. На момент подготовки материала было известно о трех выживших.

При ударе самолет загорелся. ЧП случилось недалеко от средней школы в районе Бойерос. Спасательные службы работают на месте происшествия.

Пассажирский самолет Boeing 737 был взят в аренду кубинским авиаперевозчиком Cubana de Aviacion у мексиканской авиакомпании Damojh.

Причиной произошедшего предварительно называют техническую неисправность.

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook

Катастрофа "Боинга" на Кубе
Темы Куба Боинг авиакатастрофа
Обсудить
Актуальная аналитика
Бывший СССР
Территориям бывшего СССР не хватает русского генерал-губернатора
Аналитика
Watson в Twitter: Sentigraph предскажет будущее по хэштегу
Недвижимость
Эпоха за пятилетку
Читательский топ
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Мирзиёев в США: создается триумвират против России?
Почему Украина тоже будет пользоваться Крымским мостом
Мир перевернулся: Китай начинает диктовать цены на нефть
Новости Все >
Катастрофа "Боинга" на Кубе: что известно на данный момент. Видео
Русским объяснили, почему американцы могут призывать к взрывам в России
Роскомнадзор отказался от ответственности за сбой Facebook
В американской школе расстреляли учеников
Украинская полиция опозорилась: арест подозреваемого "боевым гопаком"
Путин объяснил неприязнь США к "Северному потоку-2"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Политика
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести

Незаконно построенный Крымский мост придется снести, убежден российский оппозиционный политик Константин Боровой.

Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Украина
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Новости Узбекистана
Мирзиёев в США: создается триумвират против России?
Прогнозы и статистика
Почему Украина тоже будет пользоваться Крымским мостом
Политика
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести

Незаконно построенный Крымский мост придется снести, убежден российский оппозиционный политик Константин Боровой.

Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Мирзиёев в США: создается триумвират против России?
Новости Узбекистана
Мирзиёев в США: создается триумвират против России?
Ближний Восток
30 тысяч самоубийц из сектора Газа. Это нужно Аллаху?
Мир
Мели, Емеля: Запад возмущен открытием Крымского моста
Наука и техника
Назван лучший российский истребитель

Советский многоцелевой всепогодный истребитель Су-27 и его производные — лучшие боевые самолеты четвертого поколения.

Назван лучший российский истребитель
Мирзиёев в США: создается триумвират против России?
Новости Узбекистана
Мирзиёев в США: создается триумвират против России?
Экономика
Россиян поставят на "умные" счетчики
Происшествия
Экс-замминистра культуры задержали за гигантские хищения
Инна Шейхатович Соломенная шляпа для короля стендапа Инна Шейхатович Пол Крейг Робертс Пол Крейг Робертс: насколько верна стратегия Путина? Пол Крейг Робертс Соломон Соловьев Астролог: рожденные 18.05 ответственны Соломон Соловьев
Комментарии
Пол Крейг Робертс: насколько верна стратегия Путина?
Пол Крейг Робертс: насколько верна стратегия Путина?
Пол Крейг Робертс: насколько верна стратегия Путина?
Пол Крейг Робертс: насколько верна стратегия Путина?
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Русским объяснили, почему американцы могут призывать к взрывам в России
СМИ "назначили" Кудрина главой Счетной палаты
Китай поддался: Трампу предложены уступки на сотни миллиардов
Что такое “матрица анонимных криптовалют”?
За недостоверные посты и новости хотят сажать
За недостоверные посты и новости хотят сажать
Китай поддался: Трампу предложены уступки на сотни миллиардов
Финал ЛС в Киеве: почему напуганы поклонники Реала
За недостоверные посты и новости хотят сажать
Наследники Маркса готовы взять власть в России
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Американского "разрушителя" Крымского моста объявили "российским провокатором"
Американского "разрушителя" Крымского моста объявили "российским провокатором"
Почему в России можно не повышать пенсионный возраст. Это реально?
За недостоверные посты и новости хотят сажать
Пол Крейг Робертс: насколько верна стратегия Путина?
Бывший СССР
Территориям бывшего СССР не хватает русского генерал-губернатора

О том, что сейчас происходит в странах бывшего СССР, побеседовали главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и журналист Армен Гаспарян.

Территориям бывшего СССР не хватает русского генерал-губернатора
Почему Европа стесняется сделать "подарок Путину"
Евросоюз
Почему Европа стесняется сделать "подарок Путину"
Коммунизм можно уничтожить в России, но не в США
США и Канада
Коммунизм можно уничтожить в России, но не в США
Как два ночных клуба заставили Грузию вздрогнуть
Новости Грузии
Как два ночных клуба заставили Грузию вздрогнуть
Краткая история пыток в США
США и Канада
Краткая история пыток в США
Мирзиёев в США: создается триумвират против России?
Новости Узбекистана
Мирзиёев в США: создается триумвират против России?
30 тысяч самоубийц из сектора Газа. Это нужно Аллаху?
Ближний Восток
30 тысяч самоубийц из сектора Газа. Это нужно Аллаху?
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Украина
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Какой должна быть политика России при угрозе войны
Мир
Какой должна быть политика России при угрозе войны
Как отвадить Макрона от русофобии и гигантомании
Мир
Как отвадить Макрона от русофобии и гигантомании
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался