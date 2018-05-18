Катастрофа "Боинга" на Кубе: что известно на данный момент. Видео

Самолет кубинской авиакомпании Cubana de Aviación со 104 пассажирами на борту разбился в пятницу вскоре после взлета из главного кубинского аэропорта имени Хосе Марти в Гаване.

Скриншот видео с Youtube

"Боинг-737" направлялся в город Ольгин (на востоке Кубы) и разбился вскоре после взлета, когда еще только набирал высоту.

Самолет врезался в поле возле аэропорта. Очевидцы рассказали об огромном столбе дыма.

Посольство РФ выясняет, находились ли на борту лайнера российские граждане.

Председатель госсовета и совета министров Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что крушение самолета в аэропорту Гаваны, вероятно, привело к "большому числу" жертв.

Он лично прибыл на место падения "Боинга".

Лайнер направлялся в город Ольгин на востоке Кубы. По предварительным данным, на борту воздушного судна находилось не менее 104 человек. На момент подготовки материала было известно о трех выживших.

При ударе самолет загорелся. ЧП случилось недалеко от средней школы в районе Бойерос. Спасательные службы работают на месте происшествия.

Пассажирский самолет Boeing 737 был взят в аренду кубинским авиаперевозчиком Cubana de Aviacion у мексиканской авиакомпании Damojh.

Причиной произошедшего предварительно называют техническую неисправность.

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