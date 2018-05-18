В Битцевский парк вернулся безумный маньяк с газетой

В Битцевском парке вновь появился маньяк. По словам очевидцев, у него больший безумные глаза и газета в руки.

Сообщается, что на днях местная жительница Наталья на прогулке с дочерью с коляской свернула с общей дороги у администрации парка налево и села на лавочке у арки, открыла книгу.

Ее отвлек незнакомец примерно 50 лет с безумными глазами. Он достал из газеты нож и, угрожая им, пытался завести Наталью в кусты. Она начала кричать, и злоумышленник ретировался, причем, к ней тут же подбежала пожилая пара и молодой парень.

Как пишет МК, Наталья решила написать заявление в правоохранительные органы, где выяснилось, что мужчину раньше видели в Соловьином проезде и на Балаклавском проспекте, где он тоже пугал женщин. С помощью Натальи полицейские составили фоторобот - разыскиваемый мужчина худощавого телосложения, коротко стрижен или лысоват. Глаза круглые, карие. Рост 170-175 сантиметров.

Еще одна женщина уверяет, сто видела похожего человека 13 мая, примерно в 14.30, за автостанцией. Она гуляла с двумя детьми, когда к ней подошел странный гражданин и произнес угрозы в адрес сына. Женщина сразу же позвонила в полицию.

Напомним, 4 октября 2017 года в Битцевском парке было найдено тело женщины с ножевыми ранениями, сообщают представители правоохранительных органов столицы.

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