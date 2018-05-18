Ядерная зима мира: извержение Йеллоустонского супервулкана собираются спровоцировать



Извержение вулкана на Гавайях: как ад приходит в рай

Фото: Fotodom.ru/REX

В августе прошлого года BBC сообщило о планах НАСА потратить три миллиарда долларов на бурение вулкана Йеллоустон, что находится в Йеллоустонском национальном парке на северо-западе США, в штате Вайоминг.

Данный вулкан принято называть "супервулканом", то есть вулканом, извержение которого может спровоцировать изменение климата на планете. Так, извержение Йеллоустоунского супервулкана может грозить Земле наступлением ядерной зимы.

Представители НАСА планируют пробурить несколько миль вниз в магматическом бассейне вулкана, чтобы выкачать оттуда воду, которая находится под высоким давлением, и тем самым исключить его возможное извержение в будущем.

Стоит ли говорить об опасности такой затеи. При самом наихудшем исходе бурение может вызвать катастрофическое извержение, которое, в свою очередь, приведет к ядерной зиме. Получается, что представители НАСА собираются потратить несколько миллиардов долларов на чрезвычайно рискованное и невероятно сложное предприятие, которое, вполне возможно, не станет решением проблемы.

Следует внести ясность в то, что случится после извержения Йеллоустонского супервулкана и насколько это опасно для человечества. Йеллоустонский супервулкан — один из немногих подобных по всему миру. Его извержение практически со стопроцентной вероятностью охватит всю территорию Соединенных Штатов Америки и вызовет ядерную зиму по всей планете, в результате чего из-за холода на Земле погибнет большинство живых существ и растений.

В статье BBC говорилось, что в ранее не опубликованных материалах группы исследователей из NASA, приводится ряд рискованных решений, которые якобы помогут нивелировать потенциальную угрозу Йеллоустона.

Брайан Уилкокс, член Лаборатории реактивного движения в Калифорнийском технологическом институте, долгое время был членом консультативного совета НАСА по планетарной защите и изучил возможные способы защиты планеты от комет и астероидов. Так вот, Брайан пришел к выводу, что угроза катастрофического извержения вулкана на Земле в десятки раз больше, нежели угроза кометы либо астероида.

Стоит отметить, что на Земле насчитывается всего 20 известных науке супервулканов. Ученые говорят о том, что крупные извержения стоит ждать примерно раз в 100 тысяч лет.

Существует гипотеза, что извержение вулканов — естественный, тщательно продуманный природой процесс, ведь в его результате в почву поступают минералы и другие важные материалы, необходимые для жизни.

В последнее время в обществе принято говорить об увеличении активности гейзеров, то есть извержения горячей воды вперемешку с магмой с поверхности Йеллоустонского национального парка. В действительности, этот факт не может не вызывать опасений у простых обывателей. Но ученые уверяют, что изменения, которые можно наблюдать, довольно незначительные и переживать о конце света пока рано.

Риск предотвращения извержения одного из самых опасных супервулканов мира очень высок. К тому же, как считают многие ученые, этот риск не вполне оправдан и не стоит делать поспешных выводов и действий. Но, теоретически, разве не было бы оглушительным успехом остановить такое невероятно масштабное и катастрофическое событие, как извержение одного из самых опасных для планеты вулканов?

Читайте также: Америка погибнет от извержения вулкана