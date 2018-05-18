Туристка из России крала в all inclusive все подряд

Полотенца, несколько пар тапочек, столовый сервиз, неисчисляемое количество туалетной бумаги, несколько сумок с продуктами — это лишь неполный список того, что пыталась украсть из турецкого отеля туристка из России.

Фото: REX/Shutterstock

Отдыхала гражданка России в пятизвёздочном отеле небольшого курортного посёлка Гёйнюк под Кемером, в турецкой провинции Анталья. Данный отель, как и большинство в Турции, предлагает своим постояльцам услугу "все включено". Чаще всего в стоимость путевки по системе All inclusive входит проживание и питание в отеле, напитки в баре — в том числе, и алкогольные, развлекательные программы для детей и взрослых на территории отеля, а также пользование всей инфраструктурой, находящейся на территории отеля, от бассейна и фитнесс-центра до парикмахерских.

Судя по всему, российская туристка переоценила турецкую щедрость и напоследок решила прибрать из номера всё, что плохо лежит. В багаже уже собравшейся на самолет девушки сотрудники гостиницы обнаружили огромное количество вещей, что принадлежали отелю. Работники отеля незамедлительно вызвали полицию. Чем закончилась история, турецкие средства массовой информации, к сожалению, не сообщают. Известно лишь, что все вещи, которые россиянка пыталась умыкнуть, остались на территории гостиницы.

К сожалению, это далеко не первый подобный случай. Так, в июне прошлого года на всю страну прогремела история о том, как пара из Ханты-Мансийска пыталась вывезти из номера турецкого отеля в 14 рулонов туалетной бумаги и пять литров дорогого алкоголя. Чем закончилась эта история, общественности известно — горе-ворам пришлось выложить из собственного кармана 232 доллара в пользу гостиницу.

Как ранее писала в "Правде.Ру" Наталья Синицына, порой справиться с соблазном прихватить что-нибудь из отеля в качестве сувенира довольно сложно. И грешат этим не только наши соотечественники, но и подданные других стран. Так, по данным интернет-издания Travelocity, 85 процентов американцев и канадцев хоть раз в жизни забирали с собой туалетные принадлежности, а кое-кто признавался даже в краже Библии. В условиях высокой конкуренции, отели ведут борьбу за клиентов, предоставляя им все больше и больше разнообразных услуг и более широкий спектр сервиса. Выходит так, что разбалованные на услуге "все включено" постояльцы с трудом видят разницу между воровством и законным пользованием вещами, что на время предоставляет им отель.

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