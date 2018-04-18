Опубликовано видео: взорвавшийся двигатель авиалайнера убил пассажира

Лайнер американской авиакомпании Southwest Airlines аварийно сел в аэропорту Филадельфии из-за взорвавшегося во время полета двигателя.

Самолет с 143 пассажирами и 5 членами экипажа на борту вынужденно совершил посадку из-за взрыва одного двигателя. В сети появились кадры тушения воздушного суднаи паники в салоне.

Лайнер выполнял рейс Нью-Йорк - Даллас. По словам пассажиров, от взрыва женщину, сидевшую возле иллюминатора, буквально затянуло в разбитое летающими по салону предметами окно, однако находившиеся рядом люди успели ее спасти.

Аварийная посадка не обошлась без пострадавших - одного пассажира сразу госпитализировали. Спустя некоторое время СМИ сообщили об одном погибшем.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что в аэропорту Внуково при взлете взорвался и упал самолет, который направлялся по маршруту Москва-Берлин. Самолет рухнул на авиастоянку.

ЧП произошло около 16:50. Три летчика самолета получили ранения, однако остались живы. Пассажиров на борту, по предварительным данным, не было, сообщили источники в правоохранительных органах столицы.

В настоящее время на месте трагедии находятся "скорые" и пожарные.

Как сообщил представитель Управления информации МЧС России Виктор Бельцов, самолет следовал рейсом 8991 Москва - Берлин.

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