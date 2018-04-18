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Источник Правда.Ру

Ножом и огнем: ученик напал на школу в Башкирии

Происшествия

В Башкирии в Стерлитамаке ученик напал на школу №1. Он ранил ножом учителя и школьницу, сообщает Znak. com.

Ножом и огнем: ученик напал на школу в Башкирии. Ножом и огнем: ученик напал на школу в Башкирии
Фото: МВД РФ

Девочка спасалась от нападения, она выпрыгнула из окна второго этажа. После этого ученик поджег школу. Об этой новости рассказали сами ученики в сообществе "Подслушано Стерлитамак".Они разместили ролик, где видна горящая школа, к которой подъезжают пожарные машины. Официальных комментариев от силовиков пока не поступало.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что 19 января трое подростков с топором напали на школу в военном поселке Сосновый бор в Улан-Удэ. По данным пресс-службы МВД по Республике Бурятия, около 9:35 по местному времени в школу N5, расположенную в пос. Сосновый Бор города Улан-Удэ, проникли трое молодых людей.

Правоохранители отмечают, что, надев маски, "злоумышленники бросили в кабинет русского языка и литературы, где проходил урок у учеников седьмого класса, бутылку с зажигательной смесью. В кабинете произошло возгорание, когда ученики и учительница выбегали из кабинета, злоумышленники встречали их на выходе и наносили телесные повреждения".

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